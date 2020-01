Scandalo videocamere Xiaomi che mostrano riprese di altri, Google interviene (Di venerdì 3 gennaio 2020) Le videocamere Xiaomi, quelle di sorveglianza che in moti utilizzano pure in ambienti domestici per controllare la propria abitazione, sono decisamente sotto accusa in queste ore. Un bug molto serio restituirebbe le riprese non del proprio apparecchio installato in casa ma quelle di altri utenti, magari sparsi per il mondo: la violazione della privacy e il non corretto funzionamento del servizio sarebbe più che mai palese. I problemi con le fotocamere Xiaomi sarebbero partiti da una prima segnalazione di un utente in possesso del modello Mijia 1080p Smart IP (con firmware 3.5.1 00.66). Quest'ultimo si sarebbe improvvisamente reso conto di non visualizzare a schermo la propria abitazione ma quella di qualcun altro visto che le immagini restituivano sia un bimbo che dormiva in culla che quelle di un uomo seduto su una sedia. Xiaomi non è intervenuta ancora su quello che può essere ... Leggi la notizia su optimaitalia

