Rose McGowan chiede scusa all'Iran per la morte di Soleimani e attacca Trump (Di venerdì 3 gennaio 2020) Rose McGowan è intervenuta su Twitter per chiedere scusa all'Iran dell'attacco ordinato da Donald Trump che ha ucciso il generale Soleimani. Rose McGowan è intervenuta su Twitter per scusarsi con l'Iran e attaccare il presidente americano dopo l'attacco autorizzato da Donald Trump che ha causato la morte del generale Qassem Soleimani. L'attrice, da tempo apertamente contro la presenza del miliardario alla Casa Bianca, ha scritto sui social: "Caro Iran, gli Stati Uniti hanno mancato di rispetto nei confronti della vostra nazione, la vostra bandiera e del vostro popolo. Il 52% di noi vi chiede umilmente scusa". Rose McGowan, condannando la scelta presa da Donald Trump che secondo Michael Moore potrebbe causare l'inizio di un conflitto armato, ha pRoseguito dichiarando: "Vogliamo la ... Leggi la notizia su movieplayer

