Perde soldi pensione, un passante trova il portafoglio e lo porta ai carabinieri (Di venerdì 3 gennaio 2020) Ritira la pensione ed entra in un negozio a fare la spesa, ma al momento di pagare si rende conto di aver perso portafogli e soldi. La notizia si diffonde sui social e, come spiegato dal gruppo Facebook ‘Sei di Casale Monferrato se’, è allertata la polizia locale che accompagna Mario Raffagotti - molto conosciuto in città che è solito percorrere con il proprio triciclo - lungo il percorso.“Nulla. Poi una chiamata dai carabinieri, era la felice notizia del ritrovamento del portafoglio consegnato in caserma da un’anima pia”. I militari lo hanno portato di persona al pensionato “che - si legge sempre nel post - oggi ci ha fatto tanto emozionare e per fortuna anche sperare... Grazie a ‘quel qualcuno’ che ha fatto questo bel gesto”. Leggi la notizia su huffingtonpost

