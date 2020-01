Perché l’uccisione di Soleimani è (anche) un avvertimento agli alleati dell’Iran (Di venerdì 3 gennaio 2020) L’attacco aereo americano allo scalo merci dell’aeroporto internazionale di Baghdad, oltre a essere una risposta all’assedio che ha tenuto in scacco l’ambasciata statunitense situata nella medesima capitale irachena, è anche un chiaro messaggio agli alleati di Teheran. Pochi giorni fa, dal 27 al 30 dicembre, è andata in scena un’esercitazione congiunta tra le marine di Russia, Cina e Iran nel nord dell’Oceano Indiano e nel Golfo dell’Oman. Quattro grandi manovre militari, il cui scopo ufficiale era quello di rafforzare la cooperazione tra le forze navali dei tre Paesi. L’operazione è stata ridefinita Cintura di sicurezza marina e, come ha spiegato il portavoce del ministero della Difesa cinese, Wu Qian, era “in linea con le norme del diritto internazionale” ma soprattutto non era “legata necessariamente alla questione ... Leggi la notizia su it.insideover

Corriere : Perché Trump ha deciso di ordinare l’uccisione del generale - Corriere : Perché Trump ha deciso di ordinare l’uccisione di Soleimani - InvictusRevenge : Raid Usa: ucciso Soleimani. Ecco perché Trump, spinto dai falchi, ha sferrato l’attacco che cambia tutto -