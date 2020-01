Libia: i turchi in arrivo sono un problema, ma non certo il male peggiore (Di venerdì 3 gennaio 2020) Al punto in cui ormai è giunta la guerra per procura libica, l’ingresso in campo di truppe turche non è certo il male peggiore. Per quanto possano risultare brutali, quei soldati appartengono a un esercito regolare: insomma non sono i macellai al soldo del generale Haftar e neppure certe bande di miliziani-negrieri schierati con il governo di Tripoli e un tempo cari al Viminale. Se i turchi dovessero fermare Haftar e imporre l’armistizio, Ankara incasserà un lauto profitto a spese degli europei, puniti perché anche in questa occasione velleitari e inconcludenti. Ma ancor peggio sarebbe per tutti se vincesse Haftar, perché la lunga e rischiosa anarchia militare che ne conseguirebbe potrebbe costare assai cara, all’Eni e all’Italia. Beninteso: non conviene a nessuno che la Libia diventi il campo di battaglia di una guerra tra cattivi e pessimi. Ma prima di intonare il consueto ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

borghi_claudio : Avevamo l'occasione d'oro di recarci a difendere i nostri interessi in Libia e invece ci facciamo andare i Turchi..… - MediasetTgcom24 : Libia, ufficiale di Haftar: 'Pronti a combattere contro i turchi' #Libia - itsaudade : RT @MarcoCantamessa: Tra una Libia prossima a essere spartita tra turchi e russi e una possibile III guerra del Golfo, ci sentiamo rassicur… -