Le compagnie aeree più sicure del mondo 2020

Non esistono compagnie aeree “sostenibili” : Sempre più compagnie cercano di mostrarsi attente alla riduzione delle emissioni ma in realtà possono farci ben poco

Il “padding” delle compagnie aeree : perché voli con ritardi programmati? : Il «padding», cioè la pratica delle compagnie aeree di programmare ritardi nei voli è molto diffusa ed ha delle ricadute sull’inquinamento del pianeta e sulle condizioni e le percezioni di efficienza di volo Se negli Anni ‘60 si impiegavano cinque ore in aereo per arrivare da New York a Los Angeles e 45 minuti da […] L'articolo Il “padding” delle compagnie aeree: perché voli con ritardi programmati? proviene da ...

Classifica compagnie aeree 2019 : migliori e peggiori - ecco l’analisi : Classifica compagnie aeree 2019: migliori e peggiori, ecco l’analisi L’associazione inglese Which? ha stilato la Classifica delle compagnie aeree migliori e peggiori del 2019, analizzando quelle che operano a lungo raggio e a corto raggio. Si tratta di una Classifica britannica, pertanto troveremo principalmente le compagnie che i viaggiatori inglese utilizzano nel corso dell’anno (per questo motivo, ad esempio, non troveremo Alitalia). ...

Ecco perché le compagnie aeree fanno durare più a lungo i voli di proposito : Si chiama «padding» ed è una pratica molto diffusa che ha però importanti ricadute sull’inquinamento del pianeta e sulle condizioni praticate ai passeggeri

compagnie aeree - ecco le peggiori del 2019 : che sorpresa al comando : Compagnie aeree, ecco le peggiori del 2019: che sorpresa al comando nella classifica realizzata dall’associazione di consumatori Which? Travel. L’associazione di consumatori ‘Which? Travel‘ ha realizzato una interessantissima classifica delle peggiori compagni aeree del 2019 e non mancano le sorprese. Per quel che riguarda le lunghe tratte, al primo posto c’è l’American Airlines che precede addirittura ...

Sicilia : Barone (Uil) - ‘ok continuità territoriale ma serve stop a monopolio compagnie aeree’ : Palermo, 12 nov. (Adnkronos) – “Il riconoscimento della continuità territoriale per gli scali di Palermo e Catania è importante ma non basta. Oltre alle tariffe agevolate è necessario mettere in discussione il monopolio delle compagnie aeree aprendo gli aeroporti Siciliani a un regime di concorrenza”. Così Claudio Barone, segretario generale della Uil Sicilia. “In tutto il resto del Paese – aggiunge – è ...