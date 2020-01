Incidente Tiburtina: Sara muore travolta da un’auto guidata da ubriaco (Di venerdì 3 gennaio 2020) Bruttissimo impatto sulla Tiburtina: Sara Sforza ha perso la vita in un Incidente tra Celano e Aielli, in provincia de L’Aquila, avvenuto il 2 gennaio 2020. La 24enne, secondo le prime informazioni, viaggiava in auto con il fidanzato e dopo lo schianto con una vettura guidata da un ubriaco ha perso la vita sul colpo. La giovane sarebbe rimasta incastrata tra le lamiere, mentre il suo fidanzato è rimasto ferito, non in pericolo di vita. Sono in corso le indagini per verificare la dinamica e le cause dell’Incidente. Incidente Tiburtina: muore Sara Sforza Sara Sforza ha perso la vita in un Incidente sulla Tiburtina, tra i paesi di Aiello e Celano, in provincia de L’Aquila. Due auto si sono scontrate all’altezza del centro commerciale “Le Ginestre”: la 24enne è morta incastrata tra le lamiere, mentre il fidanzato è rimasto gravemente ferito. Non ... Leggi la notizia su notizie

