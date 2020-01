Il DualShock 4 potrebbe essere compatibile con PS5 (Di venerdì 3 gennaio 2020) Secondo delle fonti all'interno di due degli studi attualmente al lavoro su PS5, il DualShock 4 sarà compatibile con PlayStation 5. La console supporterà la retrocompatibilità, il che significa che i controller DS4 funzioneranno. Questa è una buona notizia per coloro che solo recentemente hanno investito in un controller costoso che, quindi, non sarà obsoleto con la prossima generazione.I kit di sviluppo di PlayStation 5 supporterebbero già DualShock 4, come si evince dalle immagini del dev-kit trapelate alcuni mesi fa. Uno degli sviluppatori ha confermato a Respawnfirst che il DS4 è "pienamente compatibile" con PS5. Naturalmente, ciò non significa che PlayStation 5 non disporrà di un proprio controller, ma poiché il DS4 sarà compatibile, il nuovo controller non dovrebbe essere troppo diverso dall'attuale gamepad in termini di design e funzionalità.Di fatto, Sony ha recentemente ... Leggi la notizia su eurogamer

