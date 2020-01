Il cinema sulla scia di Zalone | debutto record dopo un anno a +14%

Salvini a Napoli - insulti sulla facciata del cinema Metropolitan : «Libererò la Campania da questi tre moschettieri sfigati» : Scritte contro il leader della Lega Matteo Salvini sono state tracciate nella notte sulla facciata del cinema Metropolitan di Napoli , in via Chiaia, dove Salvini è atteso stamattina per una...

