Il cantante mascherato: Milly Carlucci fa una triste confessione (Di venerdì 3 gennaio 2020) Milly Carlucci prima de Il cantante mascherato svela: “Vorrei leggerezza” Milly Carlucci tornerà a partire da Venerdì 10 Gennaio su Rai1 alla guida del nuovo talent show Il cantante mascherato. E contro avrà la seconda puntata del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini. Chi si aggiudicherà questa difficile sfida auditel? Chissà, intanto in queste ultime ore Milly Carlucci ha rilasciato una lunga intervista sull’ultimo numero del settimanale Oggi. E in questa occasione la conduttrice ha presentato in pompa magna il suo nuovo show, dando anche qualche succosa anticipazione ai lettori del settimanale diretto da Umberto Brindani. Ma non è finita qua perchè successivamente il giornalista ha chiesto alla presentatrice de Il cantante mascherato quali siano le sue attese per il 2020: “Cosa vorrebbe che le porti l’anno nuovo?” E a questo punto la Carlucci ... Leggi la notizia su lanostratv

