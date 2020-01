Grande Fratello Vip 4, Fernanda Lessa nel cast (Di venerdì 3 gennaio 2020) Pochi minuti fa è stato svelato su DavideMaggio il nome di un’altra concorrente che entrerà nella casa più spiata d’Italia, ovvero quella del Grande Fratello Vip 4: stiamo parlando di Fernanda Lessa. L’ex modella brasiliana ha già partecipato all’Isola dei Famosi nel 2006, mentre nel 2019 ha preso parte a Ciao Darwin 8. Si arricchisce così il cast del Grande Fratello Vip, che quest’anno sarà condotto da Alfonso Signorini, affiancato dagli opinionisti Wanda Nara e Pupo. Attualmente i concorrenti previsti sono Licia Nunez, Paola Di Benedetto, Aristide Malnati, Antonio Zequila, Adriana Volpe, Antonella Elia, Michele Cucuzza, Pago, Rita Rusic, Barbara Alberti, Andrea Denver, Clizia Incorvaia e, come già detto, anche Fernanda Lessa. Non è finita qui, perché secondo TvBlog, in casa entreranno anche quattro ex concorrenti della ... Leggi la notizia su trendit

