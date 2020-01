Giuseppe Nicoletti muore tragicamente poche ore dopo il padre Vincenzo (Di venerdì 3 gennaio 2020) muore anche Giuseppe Nicoletti, figlio di Vincenzo, ex consigliere di Catanzaro. Sono ancora da accertare le dinamiche dell’incidente che li ha uccisi sull’autostrada A20 Palermo Messina. È morto all’ospedale di Cefalù Giuseppe Nicoletti, il figlio dell’ex consigliere di Catanzaro, Vincenzo, a seguito delle gravi ferite riportate nello schianto in cui è deceduto anche il padre. … L'articolo Giuseppe Nicoletti muore tragicamente poche ore dopo il padre Vincenzo proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

