Giulia De Lellis derubata a Capodanno: “Sono rimasta in mutande” (Di venerdì 3 gennaio 2020) Giulia De Lellis derubata a Capodanno: “Sono rimasta in mutande” Triste vicissitudine per Giulia De Lellis che durante queste vacanze di Natale ha subito un nuovo furto nella sua casa. Un Capodanno triste dunque per la nota influencer, che ha deciso di sfogarsi e raccontare l’accaduto ai propri follower condividendo la sua disavventura sui social network. “Per concludere l’anno nel migliore dei modi, siamo stati derubati. Sono rimasta in mutande, letteralmente. D’ora in poi eviterò di condividere dove mi trovo, quando mi sposto da una parte all’altra. Bisogna assolutamente evitare di dire dove siamo, altrimenti a questi pezzi di m… gliela serviamo direttamente su un piatto d’argento”, ha raccontato la De Lellis su Instagram. “Sono stata fregata pesantemente, non ho detto nulla durante le vacanze. Attenzione, perché questi ... Leggi la notizia su tpi

