Gesesa, a Melizzano interruzione idrica a causa di un guasto alla rete Enel (Di venerdì 3 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoComunichiamo che a causa di un guasto della rete Enel che alimenta il pozzo Torello del Comune di Melizzano, si potranno verificare momentanee interruzioni della fornitura idrica alle utenze. Le zone interessate sono: – Parte di via Nazionale – Via Torello Difesa – Via Bebbiana – Via Torello Vecchio – Parte di via S. Spirito – Zona Torello ponte – Contrada Boscarello L’interruzione si potrà verificare fino al ripristino della fornitura da parte dell’Enel che è già stata avvisata. Ci scusiamo per i disagi arrecati alle utenze, non dipendenti dalla nostra attività di gestione. Gli aggiornamenti saranno comunicati in tempo reale sulla pagina Facebook e il sito web Gesesa.it. Ricordiamo, inoltre, che è sempre attivo il numero verde Emergenze e Guasti 800 51 17 17. L'articolo Gesesa, a Melizzano interruzione idrica a causa ... Leggi la notizia su anteprima24

