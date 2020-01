Clarissa Marchese e Federico Gregucci di UeD presto genitori svelano il nome della loro bimba (Di venerdì 3 gennaio 2020) Tra le storie d’amore più belle nate di recente a Uomini e Donne c’è sicuramente quella di Clarissa Marchese e Federico Gregucci. Un amore nato sotto le telecamere e culminato poi in un matrimonio da sogno e ora, tra poco, con la nascita del primo erede della coppia. Una bambina, per la precisione. I due ex volti del programma di Maria De Filippi hanno dato la lieta notizia a fine settembre scorso, a 4 mesi dalle nozze, con un dolcissimo annuncio su Instagram: una foto in cui Federico bacia la pancia dell’ex Miss Italia con una didascalia inequivocabile, che non lascia alcun dubbio sulla felicità che stanno provando in questo momento. “Finalmente possiamo gridarlo al mondo intero @fede greg ed io amiamo già alla follia il nostro bimbo (o la nostra bimba!) #LoveCreatesLove. E lui: “Da un amore così grande non poteva che nascere una cosa così bella! presto saremo in ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

