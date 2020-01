Calciomercato LIVE, trattative 3 gennaio in DIRETTA: Pogba via per 150 milioni? L’Inter cerca Eriksen, Napoli su Lobotka. Kjaer-Atalanta, è addio (Di venerdì 3 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.49 ATALANTA – Simon Kjaer lascerà il club orobico in questa finestra di mercato. Il procuratore Mikkel Beck riferisce a ekstrabladet.dk che la situazione non è per Kjaer più sostenibile, anche per mancanza di feeling con l’allenatore. 12.37 BOLOGNA – Il terzino destro Mbaye è nel mirino del Genoa, ma il club emiliano frena anche perché ci sono giocatori con problemi fisici, come per esempio Krejci e Dijks, per i quali Mbaye è il necessario sostituto. 12.26 WEST HAM – Il club si starebbe muovendo per portare Gabigol in Inghilterra, secondo quanto riporta The Sun. L’offerta in arrivo sarebbe di 23.5 milioni di euro. 12.13 BARCELLONA – Dani Olmo, a quanto riporta El Mundo Deportivo, non sarà obiettivo del club blaugrana che nel mercato estivo, e dunque da giugno in avanti. Smentita in questo modo la ... Leggi la notizia su oasport

zazoomblog : Calciomercato LIVE trattative 3 gennaio in DIRETTA: Pogba via per 150 milioni? L’Inter cerca Eriksen Napoli su Lobo… - zazoomblog : Calciomercato LIVE trattative 3 gennaio in DIRETTA: Pogba via per 150 milioni? L’Inter cerca Eriksen Napoli su Lobo… - Angelredblack1 : Ibrahimovic: 'Avevo tante richieste, ma il Milan mi rende felice. Pronto per giocare, i miei compagni devono soffri… -