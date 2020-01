Bruno Barbieri: «Vi svelo un segreto: mi sto preparando a condurre il Festival di Sanremo» (Di venerdì 3 gennaio 2020) Cuochi di Italia cambia veste, diventa un Campionato del mondo. Nella nuova versione del programma il padrone di casa diventa Bruno Barbieri affiancato dai giudici Cristiano Tomei e Gennaro Esposito. Il cooking show, che vede i contendenti sfidarsi a colpi di fornelli e ricette partirà lunedì 6 gennaio 2020, alle ore 19,30 su Tv8. E si preannuncia già come un successo. Il conduttore e chef stellato bolognese, noto per la sua severità e intransigenza, si è raccontato in un’intervista all’Huffington Post, svelando qualcosa in più di questa elettrizzante esperienza tv. Bruno Barbieri: «Vi svelo un segreto: mi sto preparando a condurre il Festival di Sanremo» «Ho deciso che era arrivato il momento di cambiare e spero che il pubblico apprezzi questo mio nuovo ruolo», ha esordito Bruno Barbieri, che ha svelato: «Ho un gran rapporto con la cucina del mondo. E non solo da ora: già ... Leggi la notizia su urbanpost

