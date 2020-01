Berlusconi resta il "Paperone". Conte entra nei milionari. Franceschini ministro più ricco (Di venerdì 3 gennaio 2020) Silvio Berlusconi si conferma il “Paperone” del Parlamento italiano dichiarando nel 2019 un imponibile di 48.022.126 milioni di euro. Si tratta dei redditi percepiti nel 2018 e presentati il 16 ottobre 2019. Rispetto all’anno precedente la cifra è sostanzialmente invariata per il leader di Forza Italia.Tra i milionari, in questa classifica, entra a far parte anche Giuseppe Conte con un aumento di circa 700mila euro. Il premier ha dichiarato infatti per il 2018 un reddito imponibile pari a 1.155.229 milioni di euro. Nell’anno precedente, invece, il reddito dichiarato da Conte era di 370.014 euro. Fonti di Palazzo Chigi fanno sapere che l’aumento di Conte è dovuto alla liquidazione di precedenti incarichi.Dario Franceschini guida la “classifica” dei redditi del governo giallo-rosso. Il ministro dei Beni culturali, infatti, risulta ... Leggi la notizia su huffingtonpost

Blackskorpion4 : RT @HuffPostItalia: Berlusconi resta il 'Paperone'. Conte entra nei milionari. Franceschini ministro più ricco - Dome689 : RT @HuffPostItalia: Berlusconi resta il 'Paperone'. Conte entra nei milionari. Franceschini ministro più ricco - HuffPostItalia : Berlusconi resta il 'Paperone'. Conte entra nei milionari. Franceschini ministro più ricco -