Belen Rodriguez, l’abito è striminzito i social s’infiammano (Di venerdì 3 gennaio 2020) Belen Rodriguez pubblica l’ennesimo scatto in cui mostra le gambe. Tanto basta per scatenare un’isteria di commenti da parte dei suoi fan più incalliti. La bellissima Belen ha passato la vigilia di Capodanno e questi primi giorni del 2020 in uno chalet nella splendida località di St. Moritz. A darci l’informazione su come sta passando … L'articolo Belen Rodriguez, l’abito è striminzito i social s’infiammano è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi la notizia su viagginews

infoitcultura : Belen Rodriguez e Stefano De Martino insultati pesantemente sui social, l'ira della coppia - infoitcultura : Belen Rodriguez e Stefano De Martino, bacio appassionato sulla neve - exodusdragons : Belen Rodriguez e Stefano De Martino, coccole bollenti in vacanza sulla neve (FOTO) -