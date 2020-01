ATP Cup 2020, Khachanov/Medvedev superano in doppio Bolelli/Lorenzi per 6-4 6-3. Russia batte Italia 3-0 (Di venerdì 3 gennaio 2020) Nella tornata inaugurale dell’ATP Cup 2020, dopo la sconfitta di Travaglia contro Khachanov e la rimonta subita da Fognini contro Medvedev, la Russia vince anche il doppio e chiude il confronto con l’Italia sul 3-0. Nell’ultimo match di giornata, infatti, Karen Khachanov e Daniil Medvedev superano Simone Bolelli e Paolo Lorenzi con il punteggio di 6-4 6-3. La Russia sale dunque in vetta alla classifica del girone D, seguita dalla Norvegia, che ha sorprendentemente sconfitto gli Stati Uniti per 2-1. Ora gli azzurri proveranno a rifarsi nelle sfide proprio contro i norvegesi (5 gennaio) e gli statunitensi (7 gennaio). La prima notizia del match giunge ancor prima di cominciare: le precarie condizioni fisiche di Fognini, infatti, inducono il capitano Alberto Giraudo a rinunciare al ligure e schierare il trentottenne Lorenzi in coppia con Bolelli. Scelta opposta ... Leggi la notizia su oasport

