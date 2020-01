Atp Cup 2020, calendario 4 dicembre: programma, orari, tv, streaming. C’è la Spagna di Nadal (Di venerdì 3 gennaio 2020) Dopo la prima giornata di oggi, l’ATP Cup 2020 di tennis proseguirà domani, sabato 4 gennaio, con il primo turno degli altri tre gironi che hanno riposato in data odierna. Tra le Nazionali più attese la Spagna di Rafael Nadal, in campo alle ore 10.30 contro la Georgia, e la Serbia, impegnata alle ore 8.30 contro il Sudafrica. Di seguito il programma di domani, sabato 5 gennaio, dell’ATP Cup 2020. Il torneo sarà trasmesso in diretta tv su SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 224 di Sky) ed in diretta streaming su supertennis.tv e Sky Go. OA Sport vi offrirà la diretta live testuale delle partite dell’Italia. calendario ATP CUP 4 GENNAIO 2020 SABATO 4 GENNAIO: Gruppo A (Brisbane) Francia vs Cile dalle 01.00 Serbia vs Sudafrica dalle 08:30 Gruppo B (Perth) Giappone vs Uruguay dalle 03.00 Spagna vs Georgia dalle 10:30 Gruppo E (Sydney) Argentina vs Polonia dalle ... Leggi la notizia su oasport

