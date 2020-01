ALD Automotive - La nostra intervista a Giovanni Giulitti (Di venerdì 3 gennaio 2020) Dal 21% delle immatricolazioni dei veicoli a noleggio dello scorso anno, che le era valso il ruolo di leader, al 13% di questanno (dati aggiornati a novembre) per poco più di 39 mila nuove unità immesse sul mercato: si sta riposizionando la ALD Automotive, la società di noleggio a lungo termine che ha lanciato le maggiori innovazioni del mercato (da Hurry!, il noleggio, anche dellusato, per i privati, a 2Wheels, il noleggio delle moto) ma che sta soffrendo nel mondo business, a fronte, invece, di buoni exploit nel segmento dei privati. Abbiamo fatto il punto della situazione con il direttore generale di ALD Automotive Italia, Giovanni Giulitti.Un 2019 difficile. Come lo chiudete e cosa vi aspettate per il 2020? Il 2019 è sicuramente un anno più complicato del 2018, ma non dimentichiamo che parliamo di un comparto che sta vivendo da tempo una crescita importante, quindi più che di ... Leggi la notizia su quattroruote

atbparts : ALD Automotive - La nostra intervista a Giovanni Giulitti #automotive #cars #car #auto #automobile… - dinoadduci : ALD Automotive - La nostra intervista a Giovanni Giulitti - JobitalyRoma : Buyer Auto -