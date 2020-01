Tragedia Rigopiano, l’ex capo della Mobile di Pescara si scusa con i parenti delle vittime (Di giovedì 2 gennaio 2020) La lettera dell’ex capo della Mobile di Pescara ai parenti delle vittime di Rigopiano: “Voglio chiedere scusa come uomo delle istituzioni”. ROMA – L’ex capo della Mobile di Pescara ha inviato una lettera ai parenti delle vittime di Rigopiano per chiedere “scusa come uomo delle istituzioni per le disgustose ed assurde vicende che voi, familiari delle vittime di Rigopiano, siete da tempo costretti a vivere, in preda ad un crescente sgomento“. La missiva, come precisato dall’Ansa, è stata inviata a metà dicembre al Comitato dopo gli sviluppi della sua denuncia che ha portato all’iscrizione sul registro degli indagati di 4 carabinieri. Rigopiano, gli sviluppi dell’indagine L’indagine sulla Tragedia di Rigopiano non è terminata e nelle prossime ore ci potrebbero essere importanti sviluppi. Secondo quanto riportato ... Leggi la notizia su newsmondo

