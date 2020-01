Tragedia di corso Francia, Genovese interrogato: «Sono partito col verde». Acquisiti i video per verifiche sui semafori (Di giovedì 2 gennaio 2020) Pietro Genovese torna a ribadire la sua versione dei fatti: «Sono partito con il semaforo verde», ha detto davanti al gip di Roma Bernadette Nicotra nel corso dell’interrogatorio di garanzia terminato poco dopo le 15.30. Il ragazzo si trova agli arresti domiciliari: l’accusa è di duplice omicidio stradale. Con la sua auto ha investito e ucciso, nella notte tra il 21 e il 22 dicembre scorso, Camilla Romagnoli e Gaia Von Freymann su corso Francia, nella zona di Roma nord, vicino Ponte Milvio. Le due 16enni hanno scavalcato il guardrail e Sono passate con il rosso e per i testimoni in auto «era impossibile evitarle». Durante l’interrogatorio, Pietro ha ricostruito nei dettagli la dinamica di quella serata: quindi il ritrovo a casa di amici per festeggiare il ritorno di un amico dall’Erasmus, poi il rientro a casa, e l’impatto tra il suv e le due ... Leggi la notizia su open.online

