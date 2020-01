Tim, Wind e Vodafone: offerte mobile internet e minuti a gennaio 2020 (Di giovedì 2 gennaio 2020) Tim, Wind e Vodafone: offerte mobile internet e minuti a gennaio 2020 Anno nuovo, offerte nuove: quali sono le proposte formulate da Tim, Wind e Vodafone per gennaio 2020? Andiamo a scoprire le migliori soluzioni del momento offerte dalle principali compagnie telefoniche, tra Giga di traffico dati e chiamate in Europa e fuori. offerte mobile Tim gennaio 2020 Si rinnova la gamma delle offerte Tim Advance, con la possibilità di avere anche smartphone per la rete 5G e altri “regali” che la compagnia denomina “superpoteri”. Ecco le proposte della serie Tim Advance. Tim Advance 4.5G: minuti e sms illimitati, 40 giga di traffico internet (velocità fino a 700 Mbps), roaming Ue incluso, smartphone scontati da 3 euro al mese. Prezzo: 19,99 euro mensili. Tim Advance 5G: minuti e sms illimitati, 50 Giga di traffico dati (velocità fino a 2 Gbps), roaming Ue incluso, servizi LoSai e ... Leggi la notizia su termometropolitico

pcexpander : Affezionati a Grande Cinema 3? Tranquilli, sarà ancora valido almeno fino a marzo#pcexpander #cybernews #android… - Ilsognatore13 : RT @angelo_ra_: Call center: dopo le Iene svelate nuove truffe di Tim, Vodafone, Wind e 3 NON RISPONDETE - MAI - CON UN 'SI' VI POTRESTE T… - AppleNews_it : RT @pcexpander: Doppio Volantino Trony “Meglio dei Saldi” e “Keep Calm… nervi Saldi” fino al 30 gennaio (foto)#pcexpander #cybernews #andro… -