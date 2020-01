Si è spenta per sempre la piccola Esme Hadley (Di giovedì 2 gennaio 2020) Una triste notizia è arrivata nella giornata di ieri da Londra, la piccola Esme Hadley si è spenta per sempre nella giornata del primo gennaio 2020. La sua lotta contro la leucemia era conosciuta ovunque ed infatti, era diventata una vera e propria star del web. La storia di questa bambina di soli tre anni, ha commosso il mondo intero. I suoi genitori avevano anche creato una pagina Facebook, chiamata “Esme Lionheart”, in cui raccontavano tutte le loro vicende. A dare la triste notizia, sono stati proprio la madre ed il padre, Rebecca e Will, pubblicando un messaggio sulla loro pagina. Hanno scritto: “Se stanotte guarderete in cielo, vedrete una stella più luminosa di altre. La nostra bambina ci ha lasciato oggi a mezzogiorno. Era in pace e tra le nostre braccia, sapendo quanto fosse amata!” La battaglia della piccola Esme, è iniziata quando aveva solamente ... Leggi la notizia su bigodino

klandestinho : @sarrifacose io per lo meno le pago e ho la TV spenta - VDiPucchio : RT @dublinoIII: @E1LEX84 @vfeltri Ho battuto il mio record personale Tv spenta da ieri pomeriggio per non incorrere, neppure per sbaglio, n… - AngyMorrone : RT @wzgore: In questi giorni spesso trascorro una mezz'oretta in auto, nel parcheggio, a motore spento, radio spenta, giusto per assaporare… -