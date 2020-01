Salvini si rivolge al Papa: “Lo rispetto, ma islam è incompatibile con i diritti delle donne” (Di giovedì 2 gennaio 2020) Il leader della Lega, Matteo Salvini, spiega la sua parodia di Papa Francesco e si rivolge allo stesso pontefice commentando la sua richiesta di rispettare le donne: "Giustissimo, ma voglio ricordare che il rispetto della donna è incompatibile con un certo tipo di islam: non si possono spalancare le porte agli immigrati di religione islamica e poi parlare di rispetto della donna". Leggi la notizia su fanpage

