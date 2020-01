Saldi in Sicilia, previsto calo delle vendite per l’effetto Black Friday (Di giovedì 2 gennaio 2020) Saldi al via oggi 2 gennaio in Sicilia, Basilicata e Valle d’Aosta, mentre nelle altre regioni inizieranno il 4 gennaio. Per questo inizio 2020 , in totale, il giro di affari che viene stimato da Confcommercio si aggira sui 5 miliardi di euro, con 4 italiani su 10, secondo la Confesercenti, che approfitteranno degli sconti stagionali. Federconsumatori e Codacons affermano però che le vendite registreranno un calo che va dall’1,3% fino a un crollo del 10% rispetto al 2019. A fare acquisti, calcola l’Ufficio Studi di Confcommercio, saranno 15 milioni di famiglie per una spesa media di 324 euro, circa 140 euro pro capite, per abbigliamento, calzature e accessori. Confesercenti, stima invece una spesa di circa 168 euro a testa, mentre le associazioni dei consumatori vedono nero, rimarcando come sulle vendite incideranno negativamente la maggiore propensione al risparmio delle famiglie ... Leggi la notizia su direttasicilia

GenovaOn : Saldi: oggi al via in Sicilia, nel week-end nelle altre regioni - simonaceliberti : RT @Altroconsumo: Al via la stagione dei #saldi invernali, si parte oggi in Basilicata, Sicilia e Valle d'Aosta. Ecco il calendario regione… - infoiteconomia : Saldi invernali 2020 al via oggi in Sicilia. Quanto influirà il 'Black Friday' di dicembre? -