La Russa | “Zero applausi per Tolo Tolo di Checco Zalone”

Il senatore Ignazio La Russa su Twitter boccia l'ultima fatica cinematografica del comico pugliese Checco Zalone, già campione di incassi a 24 ore dall'uscita. È campione di incassi a 24 ore dall'uscita. "Tolo Tolo" del comico pugliese Checco Zalone conquista il pubblico e, nel primo giorno di programmazione, incassa 8,6 milioni di euro.

