Kate Middleton, che a corte avrebbe preferito la chiamassero «Catherine» (Di giovedì 2 gennaio 2020) Kate e William sulla BBCKate e William sulla BBCKate e William sulla BBCKate e William sulla BBCKate e William sulla BBCPer tutti, nel mondo, è Kate Middleton. All’anagrafe, però, il suo nome per esteso è Catherine Elizabeth. Certo, pronunciarlo tutto ogni volta che si parla di lei sarebbe quantomeno scomodo, ma sembra però che la duchessa – ancor prima di entrare nella royal family – abbia chiesto agli amici di non chiamarla più con il diminutivo: «Il motivo? Il ruolo che è andata a ricoprire», ha rivelato l’esperto di affari reali Adam Helliker. Nel 2009, due anni prima che convolasse a nozze con l’erede al trono William, pare abbia scritto una mail a un gruppetto di conoscenti stretti, pregandoli – tra il serio e il faceto – di non rivolgersi più a lei con l’informale «Kate»: «Da subito ha preso seriamente l’etichetta di futura regina consorte», ha scritto in ... Leggi la notizia su vanityfair

