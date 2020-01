Incinta dopo gli abusi del padre: 13enne muore per complicanze da parto (Di giovedì 2 gennaio 2020) Morire a 13 anni per le complicanze di un parto. Una vita spezzata per dare la vita in un’età in cui il mondo del sesso e delle nascite dovrebbero essere solo materia di studio sui libri di scienze. Eppure per Luana Ketlen non è stato così, anzi, per aggiungere orrore all’orrore, il padre del bambino è stato riconosciuto nel papà di Luana che avrebbe abusato sessualmente della figlia per anni. Morta di parto a 13 anni Si chiamava Luana, aveva 13 anni ed è morta per complicanze legate al parto. La ragazzina è stata ricoverata d’urgenza in ospedale perché presentava dolori cronici e una forte anemia. Per questo i medici hanno deciso di indurre il parto due mesi prima del termine cercando così di salvarla, purtroppo però non c’è stato nulla da fare; il bambino ce l’ha fatta, ma le condizioni della giovane mamma erano troppo gravi e, nonostante il trasporto d’urgenza in un atro ... Leggi la notizia su thesocialpost

diavolettoooo : @marialuisology Dopo poco sei incinta ?? - Noninfluente : RT @Juliet_9_7: Mia madre due anni dopo aver avuto me, è rimasta incinta di nuovo. Avrebbe tanto voluto tenere il bambino, ma mio padre era… - Juliet_9_7 : Mia madre due anni dopo aver avuto me, è rimasta incinta di nuovo. Avrebbe tanto voluto tenere il bambino, ma mio p… -