In Spagna c’è un accordo di governo, infine (Di giovedì 2 gennaio 2020) Il Socialista Pedro Sánchez si è assicurato l'astensione degli indipendentisti catalani di sinistra: il Parlamento dovrebbe votargli la fiducia il 7 gennaio Leggi la notizia su ilpost

