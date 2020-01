Grave incidente a Caltanissetta, morto Luca Barbieri (Di giovedì 2 gennaio 2020) Luca Barbieri è morto a Caltanissetta durante un lancio con la tuta alare da un viadotto. Sulla vicenda indagano i carabinieri. Caltanissetta – E’ morto per la sua passione Luca Barbieri, un base jumper che si è schiantato al suolo a Caltanissetta durante un lancio da un viadotto chiuso da diverso tempo. Lo sportivo si è recato sul posto insieme alla fidanzata per tentare questa nuova impresa, dopo aver superato gli ostacoli Fano e Arabia Saudita. Qualcosa, però, è andato storto. Il paracadute della sua tuta alare non si è aperto. Immediata la chiamata ai soccorsi della fidanzata ma per il 25enne non c’è stato niente da fare. Luca Barbieri morto Doveva essere un lancio come tutti gli altri. Luca Barbieri, insieme alla fidanzata, si è recato al viadotto vicino al monte San Giuliano, a Caltanissetta. Un lancio di 60 metri da una struttura che da tempo è ... Leggi la notizia su newsmondo

