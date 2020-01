Grande Fratello Vip, Michele Cucuzza nella casa: "Ecco come mi ha convinto Signorini" (Di giovedì 2 gennaio 2020) Michele Cucuzza, 67 anni, ex mezzobusto Rai che fu tra i fondatori di Radio Popolare, è uno dei concorrenti del prossimo Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini, al via l' 8 gennaio 2020 su Canale 5. Un' edizione molto vip. come mai ha accettato, Cucuzza? «E' televisione. E io la faccio da una vita Leggi la notizia su liberoquotidiano

trash_italiano : Bene, ora possiamo passare al vero Natale: C’è Posta Per Te Grande Fratello Vip Live - Non è la d’Urso La Pupa e i… - GrandeFratello : L'attesa è finita: in esclusiva per voi Grande Fratello svela una delle nostre nuove concorrenti... ??#GFVIP - MarianoAmmirati : RT @Saverio_94: Aristide Malnati è il nono concorrente ufficiale del Grande Fratello vip 2020 -