Flavio Insinna la combina grossa, suggerisce la risposta ad una concorrente: imbarazzo e gelo nello studio de L’Eredità (Di giovedì 2 gennaio 2020) Flavio Insinna suggerisca ed una concorrente de L’Eredità Qualche giorno fa, il padrone di casa dell’Eredità Flavio Insinna ha fatto qualcosa di insolito. Infatti durante la messa in onda di una puntata ha incalzato la concorrente Iole verso la risposta esatta di uno dei quesiti del Triello, uno dei giochi del game show del preserale di Rai Uno. Un suggerimento che però la donna non ha colto, infatti subito dopo ha dato la risposta errata. Quello che è accaduto all’interno dello studio Rai Fabrizio Frizzi di Roma ha fatto calare il gelo e l’imbarazzo tra il pubblico. La domanda era questa: “La protagonista di quale serie tv di grande successo è stata una delle madrine di Telethon?”. Le alternative erano quattro, ovvero: ‘Dr. House, Beautiful, Friends e Grey’s Anatomy’. L’aiuto di Flavio Insinna crea imbarazzo e gelo in studio Dopo che altri due ... Leggi la notizia su kontrokultura

