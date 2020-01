Epatite fulminante: Al Cardarelli trapianto record per una donna di 65 anni (Di giovedì 2 gennaio 2020) All’ospedale Cardarelli di Napoli trapianto in tempi record la vigilia di Natale per salvare la vita a una donna napoletana di 65 anni colpita da Epatite fulminante. Realizzato un delicato e complesso intervento chirurgico, all’ospedale Cardarelli, per salvare la vita a una donna arrivata in condizioni disperate al Pronto Soccorso dell’ospedale collinare. La donna, colpita … L'articolo Epatite fulminante: Al Cardarelli trapianto record per una donna di 65 anni proviene da 2A News. Scritto da Maria Sordino Leggi la notizia su 2anews

