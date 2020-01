Da Tolo Tolo a Quo Vado?: tutte le comparse nei film di Checco Zalone (Di giovedì 2 gennaio 2020) Le comparse nei film di Checco Zalone, da Nichi Vendola in Tolo Tolo a Lino Banfi in Quo Vado? ecco alcuni dei camei di personaggi famosi. L'apparizione di Nichi Vendola, nei panni di se stesso, in Tolo Tolo, il nuovo film di e con Checco Zalone, è stato uno dei grandi momenti di ilarità generale all'anteprima stampa dello scorso 27 dicembre. Vedere il famoso personaggio politico pugliese in scena, in un momento in cui non ce lo aspettavamo, ci ha fatto pensare come Luca Medici, in arte Checco Zalone, abbia sempre fatto un uso sapiente di attori, maschere e personaggi molto particolari utilizzandoli come comparse nei suoi film, camei in ruoli da non protagonisti, ma in cui potessero lasciare il segno. "Resto umile World Tour" era ... Leggi la notizia su movieplayer

Linkiesta : Salvini e Meloni resteranno delusi, ma chi accusa Tolo Tolo di razzismo e di sessismo continua a non capire la sati… - alessioviola : Prima sono sceso in garage e davano Tolo Tolo. - rtl1025 : ??? #CheccoZalone, #ToloTolo parte col botto, incasso da oltre 8 milioni e mezzo di euro ???? -