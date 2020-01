Claudia Dorelfi, video scandalo dopo Il Collegio, lei nega tutto (Di giovedì 2 gennaio 2020) Claudia Dorelfi sogna di fare l’influencer e nega l’esistenza di un video scandalo dopo Il Collegio Continuano a far parlare i protagonisti della serie televisiva Il Collegio e fra loro anche la bella Claudia Dorelfi suscita molto interesse, ma attira anche critiche e polemiche. Gli utenti si sono scagliati contro di lei in seguito ad una voce che la voleva protagonista di un video scandalo. Di cosa si tratta? Che cosa è il video scandalo di cui si sta parlando in questi giorni? La vicenda ha inizio quando Luca Cobelli, ex protagonista de Il Collegio, ha rivelato l’esistenza di un video in cui la Dorelfi era protagonista. Nel video c’era una ragazza minorenne in atteggiamenti intimi con Cobelli, all’epoca dei fatti diciottenne. La ragazza però non è stata identificata con precisione, anche perché era ripresa di spalle. Claudia Dorelfi smentisce e nega di essere la ragazza del ... Leggi la notizia su kontrokultura

KontroKulturaa : Claudia Dorelfi, video scandalo dopo Il Collegio, lei nega tutto - - zazoomblog : Roberta Zacchero insulti a Claudia Dorelfi- Lite social Vuoi copiare qualcosaltro? - #Roberta #Zacchero #insulti… - blvckrc : RT @duemilavolte: PIÙ MARIO TRICCA IN UN MONDO DI CLAUDIA DORELFI, ROBERTA ZACCHERO E MARTINA BRONDIN. GRAZIE. #IlCollegio -