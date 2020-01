Chiuso il profilo Twitter del professore che scriveva post pro Hitler: «Non sono nazista. Saluti a tutti» (Di giovedì 2 gennaio 2020) «Non sono nazista e nemmeno filonazista. Il mio account è stato Chiuso. Saluti a tutti». Scrive così sul suo account Twitter, prima che venisse Chiuso, Emanuele Castrucci, 67 anni, professore di filosofia del diritto dell’Università di Siena, autore di alcuni tweet inneggianti al dittatore nazista Adolf Hitler che da ieri, 1 gennaio, è in pensione. Il mio account è stato Chiuso. Saluti a tutti.— Emanuele Castrucci (@castrucci1) January 2, 2020 Il Tribunale del Riesame, accogliendo il ricorso della Procura di Siena guidata dal procuratore capo Salvatore Vitello, ha stabilito che il profilo Twitter di Castrucci va posto sotto sequestro. Il gip del Tribunale senese, Roberta Malavasi, aveva invece respinto la richiesta di sequestro sostenendo che in quei tweet non ci sarebbero gli estremi del reato di propaganda e istigazione all’odio razziale, ma solo una ... Leggi la notizia su open.online

fattoquotidiano : Siena, sotto sequestro il profilo Twitter del professore che inneggiava a Hitler: “Il mio account è stato chiuso”. - AngelaCreta : RT @diritto2punto0: Sequestrato il profilo del professore dell'Università di Siena indagato per tweet su Hitler. Da ricordare a tutti quell… - Carmela_oltre : RT @ManuelaBellipan: Le autorità sequestrano il profilo del prof. #Castrucci, che saluta tutti e ci informa che lui non è nazista né nazifa… -