Arsenal, Arteta si impone: «Aubameyang non verrà venduto» (Di giovedì 2 gennaio 2020) Mikel Arteta sta stupendo come allenatore, non solo dal punto di vista tattico ma anche da quello caratteriale: le parole su Aubameyang Mikel Arteta si sta imponendo con grande personalità sulla panchina dell’Arsenal. Il tecnico spagnolo sta stupendo per la grande chiarezza con la quale affronta giocatori, giornalisti e avversari. Ecco le sue parole, riportate da SkySports.com, sulla possibile cessione di Mikel Arteta. «Non penso nemmeno alla possibilità che venga venduto. Voglio che Auba resti qui con noi». Porta chiusa, dunque, a tutte le insegutrici. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

