Alla Mostra d’Oltremare il Concerto dell’Epifania con Giovanni Allevi (Di giovedì 2 gennaio 2020) Il Concerto dell’Epifania è in programma sabato 4 gennaio alle ore 20.30, presso il Teatro Mediterraneo di Napoli e sarà trasmesso lunedì 6 gennaio, alle ore 9.30 su Rai Uno. E’ Giovanni Allevi, filosofo, compositore e pianista di fama internazionale, il primo grande nome annunciato dagli organizzatori del Concerto dell’Epifania, che quest’anno raggiunge il traguardo … L'articolo Alla Mostra d’Oltremare il Concerto dell’Epifania con Giovanni Allevi proviene da 2A News. Scritto da Redazione Leggi la notizia su 2anews

