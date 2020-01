Aggressione a Scotto, solidarietà di Lamorgese: “Rigurgiti antisemiti intollerabili, basta tacere” (Di giovedì 2 gennaio 2020) Esprime solidarietà e vicinanza ad Arturo Scotto, aggredito a Venezia da un gruppo di ragazzi inneggianti al duce, il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese: "Una forte condanna contro qualsiasi comportamento violento e rigurgito antisemita. Occorre agire con fermezza e determinazione per contrastare ed isolare tutte le manifestazioni di odio e razzismo ed estremismi che non possono essere in alcun modo tollerati in una società civile e sui quali non si deve tacere ma trovare sempre il coraggio di denunciare". Leggi la notizia su fanpage

