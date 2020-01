Solidarietà al Papa, che non è la guest star di un addio al nubilato (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Roma. Le vestali della papolatria avevano subito derubricato il fattaccio – il Papa che il 31 dicembre, in piazza San Pietro, schiaffeggia sulle mani una fedele un po’ troppo calorosa e se ne va con un’espressione che definire corrucciata è usare un eufemismo – a normale reazione di un ottantareenne Leggi la notizia su ilfoglio

