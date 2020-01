Milano, Vigili del Fuoco insultati e aggrediti mentre cercando di spegnere un incendio (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Milano, Vigili del Fuoco insultati e aggrediti mentre cercando di spegnere un incendio Durante la notte di Capodanno, i Vigili del Fuoco sono stati chiamati per spegnere un incendio in via Gola a Milano: un rogo di rifiuti buttati in mezzo alla strada, con ogni probabilità insieme ad alcuni petardi, dopo la mezzanotte. Ma proprio mentre erano impegnati nell’interventi, alcuni Vigili del Fuoco sono stati accerchiati, spintonati e derubati delle chiavi di un’autopompa. A riferirlo sono stati gli stessi pompieri del capoluogo lombardo, che hanno anche diffuso le foto su Facebook. “Ci hanno accerchiato, tirato bottiglie e rubato le chiavi dell’autopompa, non permettendoci di fare il nostro lavoro in via Gola a Milano. Solo l’intervento delle Volanti della PS e una Botte a supporto ci ha permesso di spegnere l”incendio di rifiuti buttati in mezzo alla ... Leggi la notizia su tpi

