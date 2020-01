Mark Caltagirone ritorna: Alessia Bausone, Candidata M5S Calabria anche lei nella rete (Di mercoledì 1 gennaio 2020) anche Alessia Bausone, Candidata M5S Calabria, rivela di essere stata contattata da Mark Caltagirone Si continua a parlare di Mark Caltagirone, l’uomo fantomatico che doveva sposare Pamela Prati. A rivelare un episodio inedito su questa figura che ha tenuto banco per mesi in tv è Alessia Bausone. anche lei come Pamela Prati è stata contattata da Caltagirone. La Bausone è Candidata del Movimento 5 Stelle alle prossime elezioni Regionali in Calabria. In un’intervista rilasciata a Androkonos la donna ha confessato di aver chattato con colui che doveva essere il futuro marito della Prati. Adnkronos. In passato la Bausone ha fatto parte del Partito Democratico, poi è passata al movimento 5 stelle e oggi è Candidata alle elezioni regionali calabresi. Alessia Bausone ha rischiato di fare la fine della Prati Alessia ha rivelato una verità che finora pochi conoscevano e lo ha fatto durante ... Leggi la notizia su kontrokultura

