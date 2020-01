Mario Balotelli “finisce con l’auto contro il cancello di un’abitazione alle 6 di mattina. Poi esce dal mezzo e va a casa a piedi” (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Le prime ore del 2020 per Mario Balotelli sono iniziate con un incidente d’auto che, fortunatamente, lo ha visto uscire totalmente illeso. alle 6 di mattina, l’attaccante del Brescia stava tornando a casa a bordo della sua Fiat 500 Abarth quando, in viale Europa, deve aver perso il controllo del mezzo salendo sul cordolo a bordo strada e finendo per sbattere contro il cancello di un’abitazione, secondo quanto riportato dall’edizione bresciana del Corriere. Dopo l’impatto, la parte anteriore dell’auto era distrutta ma il bomber, invece di chiamare la polizia stradale o, quantomeno, avvertire i padroni dell’abitazione, è sceso dall’auto e se ne è andato a casa a dormire. La foto scattata da un residente, svegliatosi per il forte rumore, immortala il veicolo fermo all’ingresso di un garage in pieno giorno. In mattinata un carroattrezzi ha ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

