Joao Felix Juventus, Mendes fa sognare i tifosi. Altro affare “monstre” (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Joao Felix Juventus – Sono parole molto importanti quelle pronunciate dall’agente più importante del mondo Jorge Mendes. Il procuratore di Ronaldo e molti altri fenomeni del calcio mondiale pare voglia intavolare altri affari monstre con la Juventus. Il giovane attaccante portoghese, attualmente in forza all’Atletico Madrid, è da poco stato nominato come miglior giovane dell’anno. Il fatto che Joao Felix abbia lo stesso procuratore di CR7, apre a possibili scenari incredibili. Joao Felix Juventus, tutto può accadere, parola di Mendes Il fenomeno portoghese Cristiano Ronaldo, pare intenzionato a continuare la sua avventura in bianconero, tanto da essere pronto al rinnovo di contratto con la Juventus. Il procuratore dell’attaccante, direttamente da Dubai, apre a scenari davvero inimmaginabili. Queste le sue parole che fanno sognare i tifosi: “Possibile vedere ... Leggi la notizia su juvedipendenza

