Ida Platano e Riccardo Guarnieri insieme a Capodanno 2020, così scacciano le voci di crisi (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Ida Platano e Riccardo Guarnieri non sono in crisi. Lo dimostrano i video postati dalla donna sul suo profilo Instagram in occasione del Capodanno 2020. La dama del trono over di “Uomini e Donne” e il suo futuro marito – a meno di un non troppo inaspettato colpo di scena – hanno voluto concludere in compagnia l’uno dell’altra il 2019, l’anno che ha segnato la ripartenza della loro storia d’amore. Per l’occasione Ida è volata a Taranto, dove vive il compagno. I filmati scacciano le voci di crisi circolate in rete a Natale: i due avevano trascorso separati le feste tanto da avere spinto i fan a pensare a un momento no per la loro relazione. La proposta di matrimonio di Riccardo a Ida A sorpresa, circa un mese fa Riccardo ha chiesto a Ida di sposarlo. La Platano, benché fosse innamoratissima del fidanzato, aveva deciso di rifiutare la proposta dell’uomo perché insicura in merito al ... Leggi la notizia su forzazzurri

