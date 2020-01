Botti Capodanno | “Non sparate vicino ai cani” | picchiata a Parma (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Spiacevole episodio riconducibile ai Botti di Capodanno: una ragazza passeggia con il suo cane e chiede a dei minorenni di fare attenzione, poi il fatto. I Botti di Capodanno rappresentano una tradizione irrinunciabile da nord a sud in Italia. Anche quest’anno non è mancato chi ha voluto per forza di cose accogliere il nuovo anno … L'articolo Botti Capodanno “Non sparate vicino ai cani” picchiata a Parma è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi la notizia su viagginews

