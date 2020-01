Ambasciata americana attaccata in Iraq, Trump lancia un avvertimento (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Presa d’assalto l’Ambasciata americana a Baghdad: migliaia di manifestanti filoiraniani si sono scagliati contro il simbolo dell’accordo Usa-Iraq, che prevede la presenza di 5200 soldati statunitensi nel Paese. Leggi anche –> Impeachment Trump, Nancy Pelosi: “Giorno triste per l’America” «L’Iran sarà ritenuto pienamente responsabile delle vite perse o dei danni alle nostre strutture. Pagheranno un caro … L'articolo Ambasciata americana attaccata in Iraq, Trump lancia un avvertimento proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

